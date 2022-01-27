Зеленський про розстріл у Дніпрі: очікую повної інформації про всі обставини, кадрові висновки мають бути зроблені незабаром

Про це йдеться у телеграм-каналі президента.



"Зранку маємо жахливі новини з Дніпра. П'ятеро загиблих, за життя поранених борються лікарі. Будь-яка допомога, що потрібна близьким жертв цього страшного злочину, має бути надана невідкладно. Щирі співчуття тим, хто сьогодні втратив рідних", - зазначив Зеленський.



Він повідомив, що взловмисника вже затримали.



"Очікую від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину. Мотиви вбивці, те, як таке стало можливим, - усе має бути проаналізоване максимально детально. Обов’язкові кадрові висновки повинні бути зроблені в найближчий час", - додав президент.



Нагадаємо, що на території Південмашу нацгвардієць з автомату Калашникова розстріляв п'ятьох військовослужбовців та втік.

Згодом, нацгвардійця затримали: йому загрожує довічне ув'язнення.

Нацгвардія оприлюднила імена загиблих військових.

ДБР відкрило справу щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії.

Нацгвардієць Артемій Рябчук сам здався поліції.

Троє постраждалих військових перебувають у тяжкому стані, життю ще двох поранених нічого не загрожує.

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