Зеленський про розстріл у Дніпрі: очікую повної інформації про всі обставини, кадрові висновки мають бути зроблені незабаром
Президент Володимир Зеленський наголосив про необхідність невідкладної допомоги сім'ям постраждалих під час розстрілу нацгвардійців у Дніпрі
Про це йдеться у телеграм-каналі президента.
"Зранку маємо жахливі новини з Дніпра. П'ятеро загиблих, за життя поранених борються лікарі. Будь-яка допомога, що потрібна близьким жертв цього страшного злочину, має бути надана невідкладно. Щирі співчуття тим, хто сьогодні втратив рідних", - зазначив Зеленський.
Він повідомив, що взловмисника вже затримали.
"Очікую від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину. Мотиви вбивці, те, як таке стало можливим, - усе має бути проаналізоване максимально детально. Обов’язкові кадрові висновки повинні бути зроблені в найближчий час", - додав президент.
- Нагадаємо, що на території Південмашу нацгвардієць з автомату Калашникова розстріляв п'ятьох військовослужбовців та втік.
- Згодом, нацгвардійця затримали: йому загрожує довічне ув'язнення.
- Нацгвардія оприлюднила імена загиблих військових.
- ДБР відкрило справу щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії.
- Нацгвардієць Артемій Рябчук сам здався поліції.
- Троє постраждалих військових перебувають у тяжкому стані, життю ще двох поранених нічого не загрожує.
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