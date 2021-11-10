Очільник МЗС Білорусі назвав Крим "російською територією", Україна попередила про "непоправні наслідки для відносин"

Таку заяву Володимир Макей зробив під час інтерв’ю "РИА Новости", передає МЗС Білорусі.

"Позиція Білорусії щодо Криму залишається такою, якою була. Ми розуміємо насправді, що Крим є зараз російською територією. Давайте виходити з цього", - сказав Макей.

Речник МЗС України Олег Ніколенко відреагував на цю заяву, зазначивши, що відомство насамперед виходить із офіційної позиції Білорусі про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах.



Водночас Ніколенко попередив про "непоправні наслідки для українсько-білоруських відносин" у разі зміни позиції на догоду РФ.



"Зміна підходу Білорусі задля де-юре визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії призведе до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин. Сподіваємося, що в Мінську усвідомлюють цей аспект і не допускатимуть кроків всупереч нормам міжнародного права", - цитує Ніколенка "Радіо Свобода".