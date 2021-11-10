Єнін: Україна облаштовує кордонну смугу з Білоруссю та готує спецтехніку й безпілотники

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін, передає РБК-Україна.

За його словами, ситуація на кордоні повністю контролюється.

"Сусіди мають усвідомлювати, що українські кордони підготовлені до подібних провокацій. Вже прораховані ймовірні напрямки, якими можуть дістатися до України мігранти", - сказав Єнін.

Він зазначив, що зараз на ділянці українсько-білоруського кордону проводиться посилення сил та засобів, щоб стримати потік мігрантів у разі потреби.

"Вживаються заходи з інженерного облаштування ділянки державного кордону України з Білоруссю. Органи охорони державного кордону України посиляться особовим складом, технікою та спеціальними засобами, у тому числі безпілотниками, та службовими собаками", - наголосив Єнін.





Нагадаємо, 8 листопада, тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків.

Станом на 9 листопада на кордоні з Білоруссю польські спецслужби налічували близько 4 тис. мігрантів.

Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький під час виступу на надзвичайному засіданні сейму назвав кризу на кордоні з Білоруссю "зрежисованим дійством для поширення хаосу", а Лукашенка - "виконавцем сценарію з відбудови Російської імперії".

У свою чергу, Європейський союз перевірить шляхи, якими до Білорусі направляють мігрантів для гібридної атаки на європейських кордонах, а також ситуацію у РФ.

Десятки мігрантів прорвалися через білорусько-польський кордон та опинилися на території Польщі.

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