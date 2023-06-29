Про це інформує The Guardian.

Расмуссен заявив, що такі дії можуть призвести до імпорту нестабільності.

За його словами, Данія підтримує вступ до ЄС України, Молдови, Грузії та країн Західного Балкану, але реформи у сфері управління не можуть бути відтерміновані через геополітичну ситуацію.

"Якщо ви не завершите процес реформи до того, як увійдете, може виникнути ризик його уповільнення згодом. І ми не експортуємо стабільність, ми ризикуємо імпортувати нестабільність. І саме тому так важливо наголосити на необхідності виконання критеріїв", – зазначив очільник МЗС Данії.

Расмуссен розповів, що якщо Україні потрібен спеціальний режим, то він має полягати у збільшенні допомоги для того, щоб Київ дотримувався норм ЄС.

"Ми хочемо інвестувати, і ми хочемо допомагати, і ми хочемо бути максимально позитивними та допомагати деяким, наскільки це можливо, але ми не можемо знизити планку", - уточнив він.

Що відомо про вступ України до ЄС

Україна подала заявку на вступ до ЄС 28 лютого 2022 року під час російсько-української війни. 1 березня 2022 року Європарламент ухвалив резолюцію, яка закликала держави-члени працювати над наданням Україні статусу кандидата. Україна очікує на прискорену процедуру отримання членства, оскільки вже реалізувала значну частину цілей Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

27 квітня Шмигаль повідомив, що Єврокомісія вже до кінця цієї весни має надати Україні проміжний звіт щодо виконання семи рекомендацій по вступу в Євросоюз. А восени – отримати статус кандидата і почати переговори про вступ у ЄС.

Влада звітує, що Україна виконала всі рекомендацій Єврокомісії, які були визначені при отриманні статусу кандидата. Проте експертка з євроінтеграції Вероніка Мовчан переконана, що Україна цілком не виконала жодну із семи рекомендацій для подальшого руху в ЄС, але прогрес є.

11 травня президент України Володимир Зеленський схвалив план реформування системи правопорядку у країні, який включає усі правоохоронні органи та прокуратуру.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в парламенті з нагоди Дня Конституції запропонував на обговорення п'ять пунктів Української доктрини.