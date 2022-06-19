Очільник МЗС Італії розкритикував свою партію за бажання перестати постачати зброю Україні, - ЗМІ

Про це повідомило італійське інформаційне агентство Adnkronos.

Парламент Італії розглядатиме наступного тижня резолюцію щодо позиції Італії на саміті Європейської ради. У її проєкті є формулювання, які можуть спричинити зупинку постачань зброї Україні, заявив Ді Майо.

16 червня Зеленський розповів про підсумки зустрічі з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії. Він подякував Італії за макрофінансову та оборонну допомогу. Також висловив вдячність Румунії за оборонну допомогу та за сприяння в транзиті українських товарів, зокрема зерна.

На своєму засіданні ввечері 19 червня Італійська партія "Рух п'яти зірок", ймовірно, розглядатиме виключення міністра зі партії.

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