Очільник МЗС Італії розкритикував свою партію за бажання перестати постачати зброю Україні, - ЗМІ
Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо розкритикував свою партію за їхнє бажання перестати постачати зброю Україні
Про це повідомило італійське інформаційне агентство Adnkronos.
Парламент Італії розглядатиме наступного тижня резолюцію щодо позиції Італії на саміті Європейської ради. У її проєкті є формулювання, які можуть спричинити зупинку постачань зброї Україні, заявив Ді Майо.На своєму засіданні ввечері 19 червня Італійська партія "Рух п'яти зірок", ймовірно, розглядатиме виключення міністра зі партії.
- 16 червня Зеленський розповів про підсумки зустрічі з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії. Він подякував Італії за макрофінансову та оборонну допомогу. Також висловив вдячність Румунії за оборонну допомогу та за сприяння в транзиті українських товарів, зокрема зерна.
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