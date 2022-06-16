Зеленський розповів про підсумки зустрічі з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії

Деталі Зеленський розповів під час вечірнього відеозвернення.

"Сьогодні справді історичний день – Україна відчула підтримку одразу чотирьох потужних європейських держав. І зокрема підтримку нашого руху у Європейський Союз. Італія, Румунія, Франція та Німеччина – з нами. Усі четверо лідерів – і пан Драґі, і пан Йоханніс, і пан Макрон, пан Шольц – підтримують кандидатство для України", - сказав президент.

Президент подякував Італії за макрофінансову та оборонну допомогу. Також висловив вдячність Румунії за оборонну допомогу та за сприяння в транзиті українських товарів, зокрема зерна. Франція надасть додаткові артилерійські установки Caesar. Німеччина підтвердила надання засобів протиповітряної оборони.

Під час зустрічі лідери говорили про впровадження сьомого пакету санкцій та про експорт українських товарів.

"Говорили про подолання продовольчої кризи, яку спровокувала Росія. Поновити експорт української агропродукції – життєво необхідно для десятків країн. І є тільки одна причина, чому продовольча криза взагалі стала можливою: у ній винна Росія, і ніхто більше. Всі лідери це вже визнають", - додав президент.

16 червня президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули в Україну спецпотягом.

Емманюель Макрон разом з Олафом Шольцом, Маріо Драґі та Клаусом Йоганнісом відвідали Ірпінь у рамках візиту до України.

Близько 15:00 ми повідомляли, що у Києві почалася зустріч Зеленського з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії.

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі пообіцяв "відбудувати все" після того, як відвідав зруйноване окупантами місто Ірпінь.

Лідери чотирьох країн ЄС заявили про свій намір підтримати надання Україні кандидатства в ЄС.

Макрон пообіцяв, що від України не вимагатимуть поступок, Шольц зажадав, щоб Росія відвела війська і погодилася на перемовини.

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