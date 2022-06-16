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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Макрон пообіцяв, що від України не вимагатимуть поступок, Шольц зажадав, щоб Росія відвела війська і погодилася на перемовини

Макрон пообіцяв, що від України не вимагатимуть поступок, Шольц зажадав, щоб Росія відвела війська і погодилася на перемовини

16 червня, 2022 четвер
20:25
війна з Росією На фото Володимир Зеленський з лідерами Франції і Німеччини

Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц прибули до Києва, щоб висловити підтримку у протистоянні з Росією і не вимагатимуть жодних поступок від України. Також вони закликали Росію припинити війну та погодитись на перемовини

Про це вони сказали відповідаючи на запитання після зустрічі лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії з президентом України Володимиром Зеленським.

"Умови цих перемовин і формат буде визначатися Україною. Німеччини і Франція ніколи не будуть виступати переговорниками за спиною України. І ніколи не вимагатимуть від України якихось поступок. Цього ніколи не було і не буде. Переговори будуть вестись лише українським президентом і лише на тих умовах, які буде приймати український народ", - сказав Емманюель Макрон.

Президент Франції сказав, що від початку війни Франція підтримувала Україну. Про це свідчить запроваджені санкції проти Росії. Він додав, що повідомляє президента Україні про всі перемовини з президентом Росії.

"Ми вважаємо, що в один прекрасний момент цей конфлікт має завершитися переговорами", - додав він.

Олаф Шольц додав, що Росія повинна відкликати свої війська з території України та погодитись на мирні переговори.

"Росія має зрозуміти, що вона не має права добиватися того, чого вона хоче. Не можуть бути виконані ті вимоги, які вона висуває до України. А Україні потрібна значна допомога – як фінансова, так і військова. І необхідно, щоб Росія відкликала свої війська, і щоб вона погодилася на мирні переговори", - сказав канцлер Німеччини.

  • 3 червня Макрон сказав, що Росію не потрібно принижувати, щоб після завершення війни можна було вивести її з ізоляції.
  • 16 червня міністр закордонних справ Латвії заявив, що європейські лідери не повинні боятися провокувати Путіна, а міжнародна спільнота не повинна тиснути на Україну, щоб вона пішла на поступки для припинення війни.

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