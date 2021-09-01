Очільник МЗС Німеччини заявив про готовність вести перемовини з "Талібаном"
Німеччина має вести та веде переговори з керівництвом "Талібану"
Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас після переговорів у Катарі, повідомляє Укрінформ.
"Я вважаю, що абсолютно неможливо обійти стороною переговори з талібами", - сказав Маас на пресконференції з главою МЗС Катару.
Маас також заявив про готовність німецьких дипломатів повернутися до Кабулу.
Він підкреслив, що наразі "не йдеться про питання офіційного визнання, але про вирішення цілком конкретних проблем".
"Той, хто хоче співпрацювати з міжнародною спільнотою, повинен орієнтуватися на вимоги міжнароднї спільноти", - додав міністр.
Дипломат підтвердив готовність надавати народу Афганістану гумдопомогу.
- Перша зустріч між індійськими дипломатами та представниками радикального руху "Талібан" відбулася в Катарі.
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