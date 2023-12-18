Очільник Пентагону відвідає Ізраїль, аби домогтися оцінки поточної фази кампанії в Газі

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що Остін стане останнім представником адміністрації, який відвідає країну на тлі посилення розколу між Байденом і Нетаньягу через зростання жертв серед цивільного населення в Газі.

На Байдена чиниться все більший тиск, як всередині країни, так і на міжнародному рівні, з вимогою змусити Нетаньягу припинити масовані бомбардування Гази.

Очільник оборонного відомства заявив, що хоче почути "дуже чітке формулювання їхньої самооцінки" під час зустрічі в понеділок.

Остін має отримати оновлену інформацію про те, як Армія оборони Ізраїлю, Військовий кабінет і міністр оборони Йоав Галлант оцінюють поточну фазу кампанії в Газі, а також отримати уявлення про те, які показники вони використовують для переходу до наступної фази.

Розмови Остіна будуть зосереджені на "оцінці кампанії станом на цей час, конкретних оперативних етапах, яких необхідно досягти".

Перебуваючи в Ізраїлі в понеділок, Остін обговорить з ізраїльтянами, зокрема, як вони планують збільшити доступ до гуманітарної допомоги і які кроки вони роблять для "зменшення шкоди цивільному населенню".