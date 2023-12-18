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Очільник Пентагону відвідає Ізраїль, аби домогтися оцінки поточної фази кампанії в Газі

18 грудня, 2023 понедiлок
10:38
Світ Ллойд Остін

У понеділок, 18 грудня, міністр оборони США Ллойд Остін відвідає Ізраїль, щоб отримати від Ізраїлю чіткішу оцінку військових операцій

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що Остін стане останнім представником адміністрації, який відвідає країну на тлі посилення розколу між Байденом і Нетаньягу через зростання жертв серед цивільного населення в Газі.

На Байдена чиниться все більший тиск, як всередині країни, так і на міжнародному рівні, з вимогою змусити Нетаньягу припинити масовані бомбардування Гази.

Очільник оборонного відомства заявив, що хоче почути "дуже чітке формулювання їхньої самооцінки" під час зустрічі в понеділок.

Остін має отримати оновлену інформацію про те, як Армія оборони Ізраїлю, Військовий кабінет і міністр оборони Йоав Галлант оцінюють поточну фазу кампанії в Газі, а також отримати уявлення про те, які показники вони використовують для переходу до наступної фази.

Розмови Остіна будуть зосереджені на "оцінці кампанії станом на цей час, конкретних оперативних етапах, яких необхідно досягти".  

Перебуваючи в Ізраїлі в понеділок, Остін обговорить з ізраїльтянами, зокрема, як вони планують збільшити доступ до гуманітарної допомоги і які кроки вони роблять для "зменшення шкоди цивільному населенню".

  • У неділю, 17 грудня, стало відомо, що Ізраїль, і ХАМАС відкриті для відновлення перемир'я і звільнення заручників, хоча залишаються розбіжності щодо того, як це буде реалізовано.

Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Пентагон
США
Ллойд Остін
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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