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Очільник Пентагону вперше публічно заявив, що США діляться розвідувальними даними з Україною

7 квітня, 2022 четвер
20:37
війна з Росією Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін вперше публічно заявив, що США надають розвідувальні дані українським Збройним силам для проведення операцій на Донбасі

Даючи свідчення в Комітеті з питань збройних сил Сенату, Остін заявив, що США надають розвідувальні дані, щоб допомогти Україні протистояти російським військам на окупованому Донбасі.

"Ми надаємо їм… розвідку для проведення таких операцій… на Донбасі. Це правильно", – сказав Остін у відповідь на запитання сенатора Тома Коттона. Він також зазначив, що США не стримують Україну від атак на російські війська в цих районах.

Таким чином американський чиновник вперше публічно визнав роль США у військових операціях України коли бойові дії перемістилися від Києва на південний схід України. 

"Ми продовжуємо надавати корисну інформацію та розвідувальні дані українським Збройним силам у їхній боротьбі, – сказав високопоставлений чиновник з оборони CNN у четвер після звіту Остіна. - Оскільки ця боротьба все більше переміщується в регіон Донбасу, ми будемо коригувати наш інформаційний вміст і потік відповідно до потреб". 

Раніше цього місяця Білий дім визнав, що США надіслали Україні "значну кількість детальних, своєчасних розвідувальних даних" щодо планів Росії. 

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Ллойд Остін
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