Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Очільниця МЗС Німеччини: Ми маємо чітко усвідомити, що з сучасною Росією не може бути нормальних відносин

Очільниця МЗС Німеччини: Ми маємо чітко усвідомити, що з сучасною Росією не може бути нормальних відносин

27 грудня, 2022 вiвторок
19:09
Світ

Міністерка закордонних справ Німеччини заявила, що немає можливості нормальних відносин із Росією, яка напала 24 лютого на Україну

Про це міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розповіла в інтерв'ю румунському порталу Digi24.

"Ми повинні чітко усвідомити: з цією Росією не може бути нормальних відносин. Як і багато росіян, ми хочемо мирної та демократичної Росії, яка не становить загрози для своїх сусідів", – каже Бербок.

Голова МЗС наголосила, що Німеччина не плекає ілюзій щодо Росії, тому завдання постійне зміцнення спільної безпеки проти Росії.

"Поки триває жорстока загарбницька війна, яка порушує міжнародне право, ми будемо поступово посилювати санкції проти Росії. Бо Україна теж боронить свободу Європи. Тому ми будемо з нею стільки, скільки потрібно – зі зброєю, гуманітарною та фінансовою підтримкою", – додала міністерка.

  • 26 грудня стало відомо, що Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини спрямувало 35 млн євро для забезпечення санітарно-гігієнічних та освітніх потреб українських дітей.
  • Німеччина у 2022 році експортувала зброї на понад 8 млрд євро, що стало майже рекордом (у 2021 році було 9,35 млрд). Чверть цього озброєння дісталась Україні.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Росія
Німеччина
війна з Росією
Читайте також:
російська армія, мобілізація
26 грудня, 2022 понедiлок
"Росія у глухому куті": Буданов спрогнозував, як розгортатимуться бойові дії взимку
Сергій Громенко
Автор Сергій Громенко
26 грудня, 2022 понедiлок
Чому громадянська війна в Росії неминуча
26 грудня, 2022 понедiлок
Медведєв заявив, що РФ хоче "гарантій максимальної безпеки для нормалізації ситуації"
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.95
    Купівля 39.95
    Продаж 40.69
  • EUR
    Купівля 41.45
    Продаж 42.56
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
27 грудня
20:09
OPINION
Ігор Гулик
Брехт і безпритульний Небензя
20:06
Запорізька АЕС
Окупанти на ЗАЕС планують замінити військових на Росгвардію, видавши цю ротацію за "демілітаризацію", - Галущенко
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 307-го дня війни: російській церкві - російську назву, світлі свята та арешт майна на 2 мільярди
19:58
відключення світла
Екстрені відключення електроенергії в Києві триватимуть всю зиму, ситуація лишається складною, - КМДА
19:53
грузія
Інвестуємо в території Абхазії і Південної Осетії $10 млрд у разі їх повернення у склад Грузії, - прем'єр Гарібашвилі
19:31
електроенергія
У 8 областях проведуть позапланові перевірки обленерго через недотримання графіків вимкнення світла
19:23
Ядерна безпека
Міненерго закликало світ впровадити санкції проти ядерної промисловості Росії
19:17
Ексклюзив
Ігор Лапін
Треба розібратися, чому волонтерам заборонили ввозити квадрокоптери, - офіцер ЗСУ Лапін
19:09
Володимир Путін
Росія заборонила експорт нафти країнам, які запровадили цінову стелю на неї
18:53
ФСБ
У Росії усунули з посади генерала ФСБ, який курував розробку та застосування отрут, - The Insider
18:51
Ексклюзив
Лікарі повернули зір паралімпійцю
"Не уявляєте, яке це щастя – зазирнути нарешті у вічі своїй "половинці", – український паралімпієць, якому повернули зір польські лікарі
18:48
російські танки, окупанти, оркі
Російські командувачі збільшили кількість патрулів для затримання дезертирів на окупованій Луганщині, ворог не припиняє наступ по двох напрямках, - Генштаб
18:43
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:32
Італія
Італія розглядає питання про надання Україні систем ППО, - Зеленський
18:24
Києво-Печерська Лавра
Мінкульт не має наміру продовжувати УПЦ (МП) оренду двох храмів Києво-Печерської лаври
18:12
BBC представило п'ять сценаріїв розвитку війни в Україні наступного року
18:08
OPINION
Петро Олещук
У країні дебілів дебіл має народитися і не ставити питань
17:49
МЗС України
"Демонструє патологічну зневагу до України та політичну короткозорість": МЗС відреагувало на заяву Орбана про війну й підтримку США
17:34
білоруські військові
У Білорусі наразі не відмічається необхідного наступального угруповання для вторгнення в Україну, кількість і характер дій підрозділів не змінився, - Демченко
17:27
На Чернігівщині продавали хімічні речовини з РФ у діжках Газпрому
Фінансували російський бюджет: на Чернігівщині продавали хімічні речовини з РФ у діжках Газпрому
17:23
Анонс
Лист Миколаю: "Щоб Путін зд@х". Програма "Кацапознавство" о 18:00
17:13
Ексклюзив
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Вперше після деокупації Сумщини ворог завдав удар ракетою С-300 по одній з громад, - голова ОВА Живицький
17:08
Вбивство сім'ї з 8 осіб у Макіївці
У захопленій Макіївці розстріляли сім'ю з 8 ромів. Окупаційна влада заявляє про затримання місцевих рецидивістів
17:03
ООН
В ООН підтвердили загибель 6884 цивільних в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ
16:54
Ексклюзив
трофейний танк росіян
Росіяни втратили всі танки, які були в строю до 24 лютого, - експерт Defense Express Киричевський
16:41
Ексклюзив
Результати нічної атаки РФ на Нікополь
Найбільше Нікополь страждає від психологічної кризи, а не від гуманітарної, - очільник райради
16:40
Денис Шмигаль
В Україні зменшується кількість аварійних відключень, діє алгоритм пріоритетності заживлення споживачів, - Шмигаль
16:39
обстріл Херсонщина
Росіяни обстріляли Олешки на Херсонщині, є загиблий та п'ятеро поранених
16:16
У Сербії невідомі розмалювали літерами Z мурал, присвячений Лесі Українці
16:10
Ліки
Україна отримала чергову партію медобладнання та ліків: що увійшло до гумдопомоги
16:05
OPINION
Ян Валетов
Війни не виграють м'ясом, а технологіями, наукою, знаннями та… грошима
15:52
Ексклюзив
Мелітополь, Запорізька область, удар ЗСУ по окупантах, окупанти, вибух
Ворог нервує та постійно переміщується на лівобережжі Дніпра, - Гуменюк
15:50
Китай успішно запустив супутник дистанційного зондування Землі "Гаофень-11 04"
15:34
Міхеїл Саакашвілі
У Європарламенті заявили, що Грузія ніколи не стане членом ЄС, якщо Саакашвілі помре у в'язниці
15:27
морська міна
На узбережжі Миколаївщини вибухнула ворожа морська міна
15:19
комендантська година
У новорічну ніч на Харківщині можуть посилити комендантську годину
15:07
вітер
Рвучкий вітер, опади малоймовірні: прогноз погоди на 28 грудня від Наталки Діденко
15:02
Ексклюзив
Володимир Єльченко
Є багато країн в світі, які мають підстави бути незадоволеними перебуванням Росії в ООН, - дипломат Єльченко
14:50
Володимир Зеленський
Зеленський провів засідання Ставки: серед іншого розглянули план дій сил оборони на 2023 рік
14:46
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ мають перевагу на Луганщині, невдовзі реалізуємо важливий план, - командир бригади ТрО Федоренко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV