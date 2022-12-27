Про це міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розповіла в інтерв'ю румунському порталу Digi24.

"Ми повинні чітко усвідомити: з цією Росією не може бути нормальних відносин. Як і багато росіян, ми хочемо мирної та демократичної Росії, яка не становить загрози для своїх сусідів", – каже Бербок.

Голова МЗС наголосила, що Німеччина не плекає ілюзій щодо Росії, тому завдання постійне зміцнення спільної безпеки проти Росії.

"Поки триває жорстока загарбницька війна, яка порушує міжнародне право, ми будемо поступово посилювати санкції проти Росії. Бо Україна теж боронить свободу Європи. Тому ми будемо з нею стільки, скільки потрібно – зі зброєю, гуманітарною та фінансовою підтримкою", – додала міністерка.

26 грудня стало відомо, що Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини спрямувало 35 млн євро для забезпечення санітарно-гігієнічних та освітніх потреб українських дітей.

Німеччина у 2022 році експортувала зброї на понад 8 млрд євро, що стало майже рекордом (у 2021 році було 9,35 млрд). Чверть цього озброєння дісталась Україні.

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