Німеччина виділила €35 млн допомоги дітям в Україні
Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини спрямувало 35 млн євро для забезпечення санітарно-гігієнічних та освітніх потреб українських дітей
Про це повідомило у Twitter посольство Німеччини в Україні.
"За співпраці з державним банком розвитку Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку виділило €35 млн на партнерство з UNICEF Україна, що передбачає захист дітей, відновлення освітнього процесу, надання доступу до послуг санітарії та гігієни, а також безперервну роботу системи соціального захисту в західній та центральній Україні", - поінформували у диппредставництві.
- Німецький залізничний перевізник Deutsche Bahn відправив Укрзалізниці 63 генератори для налагодження роботи в умовах дефіциту електроенергії. Ще понад 300 генераторів Україна отримає у січні.
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