Німецький перевізник Deutsche Bahn передав 63 генератори "Укрзалізниці", готує ще понад 300
Німецький залізничний перевізник Deutsche Bahn відправив "Укрзалізниці" 63 генератори для налагодження роботи в умовах дефіциту електроенергії. Ще понад 300 генераторів Україна отримає у січні
Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Bahn з посиланням на голову Deutsche Bahn Ріхард Лутц.
"Ми хочемо підтримати наших неймовірно сміливих колег там, де терміново потрібна допомога", - підкреслив він.
Відомо, що перша партія у складі 63 генераторів була відправлена 23 грудня з залізничної станції в Ганновері до Києва. У січні Deutsche Bahn планує передати ще 325 менших, аварійних генераторів. Передання є безоплатною допомогою "Укрзалізниці".
"Генератори також використовуються в поїздах на ходу, тому що там знову і знову припиняється подача електроенергії, а подачу світла, опалення та теплої води можна перекрити", - зазначив Лутц.
325 аварійних електрогенераторів, які "Укрзалізниця" отримає в січні, будуть використовуватися для забезпечення електроенергією пасажирів та робочих місць українських залізничників.
- 22 грудня Київ отримав від Данії 9 потужних генераторів. Один із генераторів встановлять у Київському геріатричному пансіонаті, де живуть самотні пенсіонери та люди з інвалідністю. Інші 8 генераторів фахівці Київтеплоенерго встановлять у котельнях, аби на час вимкнень світла кияни були забезпечені теплом в оселях.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 41.23Продаж 42.27
- Актуальне
- Важливе