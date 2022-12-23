Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Bahn з посиланням на голову Deutsche Bahn Ріхард Лутц.

"Ми хочемо підтримати наших неймовірно сміливих колег там, де терміново потрібна допомога", - підкреслив він.

Відомо, що перша партія у складі 63 генераторів була відправлена 23 грудня з залізничної станції в Ганновері до Києва. У січні Deutsche Bahn планує передати ще 325 менших, аварійних генераторів. Передання є безоплатною допомогою "Укрзалізниці".

"Генератори також використовуються в поїздах на ходу, тому що там знову і знову припиняється подача електроенергії, а подачу світла, опалення та теплої води можна перекрити", - зазначив Лутц.

325 аварійних електрогенераторів, які "Укрзалізниця" отримає в січні, будуть використовуватися для забезпечення електроенергією пасажирів та робочих місць українських залізничників.

22 грудня Київ отримав від Данії 9 потужних генераторів. Один із генераторів встановлять у Київському геріатричному пансіонаті, де живуть самотні пенсіонери та люди з інвалідністю. Інші 8 генераторів фахівці Київтеплоенерго встановлять у котельнях, аби на час вимкнень світла кияни були забезпечені теплом в оселях.

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