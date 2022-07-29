Про це вона заявила в інтервʼю для "Європейської правди".



Як зазначається, Файон стверджує, що "чула позицію, що Україна має перемогти" у війні з Росією, проте дипломатка не підтримала цей сценарій.



Натомість вона сказала, що "війна повинна зупинитися", але, на її думку, це має відбутися, наприклад, шляхом "зернових домовленостей".



"Я хотіла б бачити щось таке, як зараз, з угодою про початок експорту зерна. Можливо, це символічна угода, може це крок… Ми сподіваємося, що перші судна підуть. Бо цей експорт справді важливий не тільки для України, а й для подолання продовольчої кризи у світі", - заявила Файон.



Вона також зазначила, що укладання цієї "угоди" показало, що переговори з Росією можливі.



"Я не кажу – зараз. Щодо термінів має вирішувати українська сторона – коли час сідати за стіл і починати переговори", - уточнила Файон свою позицію.



При цьому Файон переконана, що доки Україні буде потрібне військове обладнання, Європа повинна продовжувати надавати підтримку.

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