Очільниця МЗС Словенії Файон вважає найкращим закінченням війни перемовини, а не перемогу України
Глава міністерства закордонних справ Словенії Таня Файон заявила, що найкращим сценарієм закінчення війни Росії є перемовини, а не перемога України
Про це вона заявила в інтервʼю для "Європейської правди".
Як зазначається, Файон стверджує, що "чула позицію, що Україна має перемогти" у війні з Росією, проте дипломатка не підтримала цей сценарій.
Натомість вона сказала, що "війна повинна зупинитися", але, на її думку, це має відбутися, наприклад, шляхом "зернових домовленостей".
"Я хотіла б бачити щось таке, як зараз, з угодою про початок експорту зерна. Можливо, це символічна угода, може це крок… Ми сподіваємося, що перші судна підуть. Бо цей експорт справді важливий не тільки для України, а й для подолання продовольчої кризи у світі", - заявила Файон.
Вона також зазначила, що укладання цієї "угоди" показало, що переговори з Росією можливі.
"Я не кажу – зараз. Щодо термінів має вирішувати українська сторона – коли час сідати за стіл і починати переговори", - уточнила Файон свою позицію.
При цьому Файон переконана, що доки Україні буде потрібне військове обладнання, Європа повинна продовжувати надавати підтримку.
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