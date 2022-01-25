Очолював відділ "МДБ" і збирав інформацію про полонених "ЛНР": в Україні повідомили про підозру ексспівробітнику СБУ
СБУ повідомила про підозру колишньому співробітнику спецслужб, який перейшов на бік "ЛНР"
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
У 2014 році, після захоплення частини Луганської області формуваннями "ЛНР", співробітник СБУ виїхав з окупованої території. Однак невдовзі він повернувся та почав працювати на російських найманців.
Згодом чоловік обійняв посаду начальника оперативно-технічного відділу "МДБ".
Він організовував та проводивзбір інформації про полонених "ЛНР", зокрема військових ЗСУ, Нацгвардії, працівників СБУ тощо.
Ексспівробітнику українських спецслужб повідомили про підозру в дезертирстві (ч. 1 ст. 408 КК України), участі у діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України), державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).
Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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