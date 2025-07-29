День Ідей в Одесі: Інвестиції в людину та роль культури у довгострокових змінах

Подія в Одесі — символічна, адже до повномасштабної війни у цьому місті проходив однойменний масштабний Фестиваль.

День Ідей в Одесі став платформою, щоб місцеві лідери зібралися разом, почули думки одне одного та надихнулися. А після — розвивали місто та країну з новою енергією. Учасниками стали близько 90 представників різних галузей.

Еспресо - інформаційний партнер події.

Спікери першої панельної дискусії "Інвестиції в людину — інвестиції в майбутнє" говорили про важливість інвестування в людей. Шукали як забезпечити простір для гідного життя кожної та кожного в умовах війни. На тему дивилися з різних перспектив: економічної, військової, психологічної.

Спікерами та спікерками були:

Владислав Рашкован, заступник директора Міжнародного валютного фонду;

Валерія Палій, академічна директорка програми "Психологія" в Київській школі економіки, віцепрезидентка Національної психологічної асоціації;

Юлія Бадрітдінова, генеральна директорка McDonalds’ в Україні, Чехії та Словаччині;

Максим Кіріакіді, начальник Інституту Військово-Морських Сил, капітан 1 рангу, PhD.

Модерувала дискусію Юлія Тичківська, виконавча директорка Аспен Інституту Київ.

Також на Дні Ідей говорили про культуру як одну зі складових довгострокових змін. Зокрема: про нові сенси, які народжуються в Україні зараз, під час війни.

Серед спікерів та спікерок панелі "Культурні смисли майбутнього":

Сергій Кошман, експерт з оборонних інновацій та технологій;

Владислав Троїцький, засновник проєкту “Антидот”, театру “ДАХ”, міжнародного фестивалю ГогольFest, гурту DakhaBrakha;

Катерина Калитко, українська поетка, перекладачка, авторка поетичних збірок і прозових творів;

Миколай Сєрга, офіцер Збройних Сил України, очільник Культурних Сил України.

Модератор: Алім Алієв, заступник генерального директора Українського Інституту.

Також відбувся дискурсивний форум — відкрита розмова між лідерами з різних секторів, де кожен і кожна могли висловити свої думки щодо культурної стійкості, людського потенціалу та сенсів майбутнього.

