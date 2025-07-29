День Ідей в Одесі: Інвестиції в людину та роль культури у довгострокових змінах
Аспен Інститут Київ у партнерстві з Єгором Гребенніковим провели День Ідей в Одесі. Цього року, крім Одеси, Дні Ідей пройшли також у Луцьку та Дніпрі
Подія в Одесі — символічна, адже до повномасштабної війни у цьому місті проходив однойменний масштабний Фестиваль.
День Ідей в Одесі став платформою, щоб місцеві лідери зібралися разом, почули думки одне одного та надихнулися. А після — розвивали місто та країну з новою енергією. Учасниками стали близько 90 представників різних галузей.
Еспресо - інформаційний партнер події.
Спікери першої панельної дискусії "Інвестиції в людину — інвестиції в майбутнє" говорили про важливість інвестування в людей. Шукали як забезпечити простір для гідного життя кожної та кожного в умовах війни. На тему дивилися з різних перспектив: економічної, військової, психологічної.
Спікерами та спікерками були:
Владислав Рашкован, заступник директора Міжнародного валютного фонду;
Валерія Палій, академічна директорка програми "Психологія" в Київській школі економіки, віцепрезидентка Національної психологічної асоціації;
Юлія Бадрітдінова, генеральна директорка McDonalds’ в Україні, Чехії та Словаччині;
Максим Кіріакіді, начальник Інституту Військово-Морських Сил, капітан 1 рангу, PhD.
Модерувала дискусію Юлія Тичківська, виконавча директорка Аспен Інституту Київ.
Також на Дні Ідей говорили про культуру як одну зі складових довгострокових змін. Зокрема: про нові сенси, які народжуються в Україні зараз, під час війни.
Серед спікерів та спікерок панелі "Культурні смисли майбутнього":
Сергій Кошман, експерт з оборонних інновацій та технологій;
Владислав Троїцький, засновник проєкту “Антидот”, театру “ДАХ”, міжнародного фестивалю ГогольFest, гурту DakhaBrakha;
Катерина Калитко, українська поетка, перекладачка, авторка поетичних збірок і прозових творів;
Миколай Сєрга, офіцер Збройних Сил України, очільник Культурних Сил України.
Модератор: Алім Алієв, заступник генерального директора Українського Інституту.
Також відбувся дискурсивний форум — відкрита розмова між лідерами з різних секторів, де кожен і кожна могли висловити свої думки щодо культурної стійкості, людського потенціалу та сенсів майбутнього.
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