Політик поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Відколи наші військові звільнили острів Зміїний, Одеська область повністю звільнена від російських окупантів. Усе, що можуть робити росіяни, - віддалені ракетні атаки. Сьогодні знову по Одещині окупанти завдали удару ракетою Х-31 по базі відпочинку. На щастя, ніхто не загинув", - зазначив Обухов.

Депутат додав, що використання ракет Х-31 є воєнним злочином з боку Росії.

"Використання ракет Х-31 є воєнним злочином, адже вони дуже не точні. Це терор зі сторони Росії. Вони сказали, що відхід з острова Зміїний - це жест доброї волі, але, мабуть, це помста, що їм довелося йти з острова", - зауважив Петро Обухов.

1 липня по Одещині росіяни завдали ракетного удару із літаків стратегічної авіації з напрямку Чорного моря. Внаслідок удару пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Загинуло щонайменше 21 людина.

У міністерстві оборони США заявили, що острів Зміїний у Чорному морі було звільнено від росіян завдяки успішним діям українських військових.

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