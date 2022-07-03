Одещина звільнена від окупантів. Росіяни здатні лише на ракетні удари, - депутат Одеської міськради Обухов
Депутат Одеської міської ради Петро Обухов розповів, що Одещина звільнена від російських окупантів після їхньої втечі з острова Зміїний і все, на що здатні росіяни - це ракетні удари
Політик поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Відколи наші військові звільнили острів Зміїний, Одеська область повністю звільнена від російських окупантів. Усе, що можуть робити росіяни, - віддалені ракетні атаки. Сьогодні знову по Одещині окупанти завдали удару ракетою Х-31 по базі відпочинку. На щастя, ніхто не загинув", - зазначив Обухов.
Депутат додав, що використання ракет Х-31 є воєнним злочином з боку Росії.
"Використання ракет Х-31 є воєнним злочином, адже вони дуже не точні. Це терор зі сторони Росії. Вони сказали, що відхід з острова Зміїний - це жест доброї волі, але, мабуть, це помста, що їм довелося йти з острова", - зауважив Петро Обухов.
- 1 липня по Одещині росіяни завдали ракетного удару із літаків стратегічної авіації з напрямку Чорного моря. Внаслідок удару пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Загинуло щонайменше 21 людина.
- У міністерстві оборони США заявили, що острів Зміїний у Чорному морі було звільнено від росіян завдяки успішним діям українських військових.
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