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Одесит організував групу шахраїв, яка привласнювала telegram-акаунти українців і викрадала гроші

15 червня, 2023 четвер
15:20
Кримінал

Правоохоронці викрили групу шахраїв, яка привласнювала акаунти користувачів Telegram та викрадала кошти українців. Організатору та двом учасникам оголосили підозри

Про це інформує Офіс генпрокурора.

"Їм інкриміновано шахрайство, несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем, створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1 КК України)", - йдеться в заяві.

Слідство встановило, що злочинці створили декілька Telegram-каналів, пов’язаних з інвестиційними проєктами з фінансовою та криптовалютною торгівлею.

Для приваблення підписників цих каналів вони організували рекламу через спам-розсилку.

Фото: Офіс генпрокурора

Підозрювані використовували заздалегідь створені ними фішингові боти, які маскували під офіційну компанію ДТЕК, аби викрасти акаунти реальних користувачів месенджера Telegram.

За попередніми даними, члени групи зробили несанкціоноване втручання в понад 15 тисяч акаунтів, а від шахрайства постраждали близько 3 тисяч осіб.

Прокуратура виявляє постраждалих та розмір завданих їм збитків. Робота цих ботів припинена.

Очолював злочинну групу житель міста Одеса. Його затримано.

Одеситу та ще двом учасникам схеми повідомлено про підозру, обирається запобіжний захід.


Фото: Офіс генпрокурора

  • 17 березня тюремні строки отримали двоє колаборантів: один з них адміністрував telegram-канал "Херсонська республіка".

Новини
Одеса
Офіс генпрокурора
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