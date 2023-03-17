Про це повідомили в telegam-каналі СБУ.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох прокремлівських інтернет-агітаторів, які проводили інформаційно-підривну діяльність проти України. Зловмисники публічно виправдовували воєнні злочини російських окупантів та поширювали заклики до захоплення державної влади в Україні", - йдеться у дописі.

За матеріалами СБУ суд призначив їм покарання у виді позбавлення волі строком на 3 та 6 років відповідно.

Зазначається, що одним із ворожих поплічників виявився мешканець Івано-Франківщини, який у квітні минулого року створив проросійський telegram-канал – "Херсонська республіка".

На цьому інтернет-ресурсі він публікував дописи, де намагався дискредитувати військовослужбовців Сил оборони та закликав підтримати псевдореферендум у захоплених районах Херсонщини.

Основними "ньюзмейкерами" та спікерами каналу були гауляйтер Володимир Сальдо та його заступник Кирило Стремоусов.

На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав агітатора винним за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 435-1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).

Окрім цього, додається, що до реального терміну ув’язнення засуджено мешканця Тернопільщини, який публічно поширював заклики до вбивства державних діячів і насильницького повалення конституційного ладу України. Своїми дописами він підбурював користувачів соціальної мережі вчинити "кровавий переворот в Україні" та вбити "всіх чиновників, суддів та їх сім’ї".

Розслідування проводили співробітники СБУ Івано-Франківської і Тернопільської областей за процесуального керівництва органів прокуратури.