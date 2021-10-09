Одеська мехбригада повернулася додому з ротації

Вивидення підрозділів відбувалося поетапно протягом останніх тижнів, повідомляє Еспресо.TV.



Урочистості з нагоди повернення з фронту намічені на 14 жовтня - День захисників України.



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"Наразі уся бригада знаходиться в пункті постійної дислокації, розташованому в селищі Чорноморське Одеської району", - пише з цього приводу Думська.net.



Нинішня ротація 28-ої бригади на фронті російсько-української війни почалася в грудні 2020 року. Відтоді бригада втратила вбитими п'ять військовослужбовців і знищила чимало російських бойовиків і кадрових військових.

В серпні у одеських "лицарів" змінилося командування. З'єднання очолив підполковник Віталій Гуляєв. Натомість колишній комбриг, полковник Максим Марченко зараз навчається в Національному університеті оборони імені Івана Черняховського.