Одеський провайдер надавав доступ до пропагандистських ресурсів РФ усупереч забороні РНБО
На Одещині було викрито провайдера, який безкоштовно надавав доступ до трансляції пропагандистських телеканалів Росії та "ЛНР" і "ДНР"
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Зазначають, що підприємство не здійснило блокування контенту країни-агресора попри заборону РНБО. Співробітники компанії налаштовували користувачам обладнання так, щоби ті могли отримувати безкоштовний доступ до телебачення та інтернет-ресурсів Росії та тимчасово окупованих територій. Підключення такої послуги коштувало 3 тис. грн і 250 грн щомісячної абонплати.
"Компанія з 2016 року і до цього часу брала участь у публічних закупівлях з надання послуг для державних установ та військових частин Одещини", - зазначили в ОГПУ.
Правоохоронці здійснили обшуки за місцями розташування обладнання та в офісі підприємства. Унаслідок цього в компанії було вилучено телекомунікаційні прилади та проведено фіксування трафіку. Також під час обшуку виявили пристрій, за допомогою якого забезпечували бездротовий обмін даними з Придністров'ям.
Досудове розслідування проводиться за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційної діяльності (ст. 27, ч. 2 ст. 110, ч. 6 ст. 111-1 ККУ).
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