Одеському художньому музею надали статус національного, обласна влада розгляне присвоєння йому імені Ройтбурда
Указом президента Володимира Зеленського Одеському художньому музею надано статус національного
Про це повідомляє сайт Офісу президента.
"Ураховуючи загальнодержавне та міжнародне визнання результатів діяльності комунальної установи "Одеський художній музей" як провідного культурно-освітнього та науково-дослідного закладу зі збереження, вивчення та популяризації музейних колекцій, президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання йому статусу національного", - йдеться у повідомленні.
Відповідно до указу, Кабмін має забезпечити проведення реставраційних робіт на будівлі-пам'ятці національного значення, у якій розміщується музей. Ремонт здійснюватимуть у межах проєкту "Велика реставрація".
Крім того, Одеська облдержадміністрація та Одеська облрада мають опрацювати питання щодо присвоєння Одеському національному художньому музею імені українського митця Олександра Ройтбурда, який очолював цю установу у 2018-2021 роках.
14 жовтня виповнилося 60 років від дня народження митця. Він помер у серпні 2021 року.
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