Один з кращих тенісистів України Стаховський зворушливо оголосив про завершення кар'єри
Український тенісист Сергій Стаховський оголосив про завершення спортивної кар'єри
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Instagram Сергія Стаховського.
"Подорож у тисячі матчів починається з одного удару... Дякую, теніс, це було по-справжньому", - написав Сергій Стаховський під пам'ятними фото своєї кар'єри.
Стаховський є володарем чотирьох титулів АТР в одиночному розряді та трьох титулів ATP у парному розряді. На турнірах серії Великого шолому українець не проходив у вищу стадію, ніж 1/16 фіналу.
- 11 січня український тенісист Сергій Стаховський програв американцю Джефрі Вульфу на старті кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії.
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