Український тенісист Стаховський зіграв останній у кар'єрі матч Australian Open
Український тенісист Сергій Стаховський програв американцю Джефрі Вульфу на старті кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Стаховський в першому раунді кваліфікації Australian Open програв Вульфу з рахунком 3:6, 4:6. Таким чином, українець припинив виступи в одиночному розряді турніру.
Для Стаховського сьогоднішній матч став останнім в кар'єрі на Australian Open. Раніше він заявив, що виступить на австралійському турнірі Grand Slam востаннє.
Найбільшим досягненням 36-річного українця в Мельбурні є вихід до третього раунду в 2011 році.
Australian Open
Чоловіки
Кваліфікація. 1-й раунд
11 січня
Джефрі Вульф (США) - Сергій Стаховський (Україна) 6:3, 6:4
- 11 січня сербського тенісиста Новака Джоковича звинуватили у неправдивій інформації, яку він вказав аби потрапити до Австралії на турнір Australian Open.
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