Український тенісист Стаховський зіграв останній у кар'єрі матч Australian Open

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Стаховський в першому раунді кваліфікації Australian Open програв Вульфу з рахунком 3:6, 4:6. Таким чином, українець припинив виступи в одиночному розряді турніру.

Для Стаховського сьогоднішній матч став останнім в кар'єрі на Australian Open. Раніше він заявив, що виступить на австралійському турнірі Grand Slam востаннє.

Найбільшим досягненням 36-річного українця в Мельбурні є вихід до третього раунду в 2011 році.

Australian Open

Чоловіки

Кваліфікація. 1-й раунд

11 січня

Джефрі Вульф (США) - Сергій Стаховський (Україна) 6:3, 6:4