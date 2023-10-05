Один з майданчиків пропаганди РФ: НАЗК пропонує запровадити санкції проти сервісів Яндекс

Про це інформує пресслужба НАЗК.

"Компанія працює в РФ і сплачує значні податки до держбюджету агресора. Сервіси Yandex давно працюють на російську пропаганду і тісно співпрацюють із ФСБ, надаючи їм доступ до масиву приватних даних користувачів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що йдеться не лише про компанію Яндекс, а про низку внутрішньоросійських та міжнародних сервісів. Перелік кандидатів на санкції відомство надіслало до СБУ та інших відповідальних органів. З повним переліком компаній можна ознайомитись тут.

У НАЗК пояснили, чому сервіси Яндексу небезпечні:

"Яндекс-поиск" працює за алгоритмами, які на перших сторінках надають інформацію необхідну Кремлю: до видачі не потрапляє критика влади або правдива інформація про війну проти України;

"Яндекс-деньги" має дані про онлайн-переміщення грошей користувачів та на 75% належить російському Сбербанку;

"Яндекс-еда" і "Яндекс-такси" збирають інформацію про домашні та робочі адреси клієнтів, їхній робочий розклад, переміщення протягом дня. Через це сервіс Яндексу “Yango” (таксі, доставка їжі) обмежила або заборонила влада кількох держав з міркувань безпеки.

У відомстві нагадали, що співзасновник Яндексу Аркадій Волож потрапив до санкційних списків ЄС через фінансову підтримку російського уряду ще у червні 2022 року. У серпні цього року, він вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну публічно засудив російську агресію. Після цього Волож також прибрав зі своєї біографії в інтернеті інформацію, пов'язану з роботою в РФ, та подав прохання до Євросоюзу щодо зняття з нього санкцій та відновлення роботи позаросійських яндекс-сервісів.

Також Волож заявив, що, мовляв, компанія Яндекс останніми роками зазнавала тиску з боку російської влади.

"Проте відомо, що компанія давно і добровільно співпрацювала із кремлем. Так, у 2009 році Яндекс продав за 1 євро державному російському "Сбербанку" одну так звану золоту акцію (актив, що дає широкі повноваження щодо контролю за пакетами акцій підприємства). Також співзасновник Яндекса після анексії Криму неодноразово був на особистих зустрічах із Путіним. Відомо, що вони зустрічалися на заходах щодо розробки штучного інтелекту в 2017 році та щодо IT-інвестування в 2020-му. Також у 2017 році Яндекс за вказівкою влади відключив електронні гаманці російським опозиціонерам", - розповіли в НАЗК.

Голова НАЗК Олександр Новіков вважає, що Яндекс від самого початку створювався як один із елементів обслуговування інтересів російської влади.

"Він залишається потужним інструментом пропаганди нарівні з російськими телеканалами. Масиви даних Яндексу зберігаються у трьох великих дата-центрах, які знаходяться в РФ. До них має цілодобовий доступ ФСБ, причому цілком офіційно. Я думаю, всі ми розуміємо, що про безпеку персональних даних тут не може йтися”, – зазначив Новіков.

Довідково: РНБО заблокувала роботу діяльність ТОВ "Яндекс" в Україні 16 травня 2017 року. 15 квітня 2023 року указом Президента України Володимира Зеленського проти Яндексу ввели санкції терміном на 10 років.