Про це пише Helsingin Sanomat.

У Фінляндії заарештовано активи найбільшої російської пошукової компанії "Яндекс", засновником та генеральним директором якої є Волож.

Згідно з серпневим рішенням, "Яндекс" керує транспортною службою Yango у Фінляндії та має центр обробки даних у Мянтсяля, відпрацьоване тепло якого використовується в значній частині виробництва централізованого теплопостачання міста.

Навесні Yandex Oy змінила назву на Global DC Oy у Фінляндії. Волож вже залишив посаду генерального директора та місце у раді директорів компанії. Однак це не звільнило його від санкцій.

У Ротенбергів заарештували акції компанії Långvik Capital та її частки у двох інших компаніях, у тому числі найбільший критий льодовий стадіон країни, раніше відомий як Hartwall Arena, і СПА-готель Långvik в передмісті Гельсінкі.

Крім Ротенберга, ще один олігарх Геннадій Тимченко володіє значною часткою компанії Helsinki Halli. Його акції заарештовано вже раніше.

За даними видання, нові рішення про арешт фінська влада прийняла в серпні та на початку вересня. Волож і брати Ротенберги перебувають у списку санкцій ЄС.

Заморожування означає, що активи Långvik Capital не можуть бути передані в заставу, продані або іншим чином вжиті без дозволу судового пристава. Що стосується Ротенбергів, то це тимчасові заходи, які зазвичай передують фактичному рішенню про конфіскацію.

Відзначимо, вчора у будинку підсанкційного російського олігарха Усманова в Німеччині провели обшуки.

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