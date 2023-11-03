Один з найдорожчих футболістів "Барселони" пропустить матч проти "Шахтаря"

Про це повідомляє Sport.ES.

За інформацією джерела, 26-річний Френкі Де Йонг гарантовано не зіграє проти донецького "Шахтаря" у Лізі чемпіонів та не буде готовий до поєдинку проти "Алавеса" у Ла Лізі.

Матч донецького "Шахтаря" з іспанською "Барселоною" відбудеться у вівторок, 7 листопада. Поєдинок пройде у Гамбурзі на "Фолькспаркштадіоні". Початок о 19:45.

За найоптимістичнішим прогнозом Де Йонг зможе повернутися на поле у матчі проти "Райо Вальєкано" - 25 листопада.

У цьому сезоні півзахисник зіграв 7 матчів і забив 1 м'яч. Нідерландця оцінюють у 90 млн євро - другий показник серед всіх гравців "Барселони".

"Шахтар" у Лізі чемпіонів

У 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" поступився іспанській "Барселоні" - 1:2.

"Шахтар" має 3 бали та займає в групі H третю позицію. Лідирує з 9 пунктами "Барселона". "Порту" набрав 6 очок та випереджає чемпіонів України. "Антверпен" не отримав жодного пункту та йде четвертим.

Якщо "Шахтар" закінчить груповий раунд на 3-й позиції, то вийде у плей-оф раунд Ліги Європи. 1-2 місце дозволить українцям зіграти в 1/8 фіналу ЛЧ.

Турнірна таблиця групи "Шахтаря" після 3-го туру Ліги чемпіонів 2023/24

Фото: FlashScore