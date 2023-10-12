Один з сервісів Google продовжує поширювати оманливу пропаганду російській аудиторії, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

У Росії користувачі мобільних телефонів отримують воєнну пропаганду з джерел, які Google заблокувала в інших регіонах. Це відбувається через сервіс, що відображає стрічку контенту в браузері Chrome на Android-пристроях. Повідомляється, що у Discover також часто з’являються інші прокремлівські ЗМІ, такі як "Комсомольська правда".

У вересні Google зареєструвала близько 200 тисяч щоденних переходів на пропагандистський медіаресурс "Царьград", що належить російському бізнесмену Костянтину Малофєєву, якого США та ЄС санкціонували за його участь у підбурюванні насильства в Україні.

Компанія Google стверджує, що вона успішно протидіє російським інформаційним операціям (ІО), спрямованим на підтримку війни. У 2022 році Google припинила 1950 випадків російської ІО-активності на своїх платформах.

У Росії блокують Google News, але інші сервіси Alphabet Inc, включаючи YouTube та Google Search, продовжують працювати. Android також використовується на понад 80% мобільних телефонів у РФ, разом з функцією Discover, яка часто показує прокремлівські ЗМІ.

Видання пояснює, що хоча Discover представляється як пошуковий продукт, а не новинний, для багатьох користувачів багато його рекомендацій, якщо вони використовують Chrome на мобільних пристроях, є статтями, що надають йому вигляд новинної стрічки. Зловживання Discover у Росії було визначено як внутрішня проблема.

Джерела зазначили, що через те, що сервіс приносить значно менше доходу, ніж пошук Google, у нього також менший бюджет для запобігання зловживанням.