Про це пише російський Інтерфакс.

Згідно з матеріалами суду, йдеться про кілька роликів на YouTube, що містять нібито недостовірну інформацію про війну РФ проти України, яку окупанти називають спеціальною військовою операцією. Також компанію звинуватили в пропаганді нетрадиційних сексуальних цінностей і стосунків.

Відповідні протоколи були складені роскомнаглядом по відношенню до Google після невиконання сервісом вимог генеральної прокуратури, рішень федерального агентства у справах молоді (росмолодь) та рішень суду щодо видалення контенту.

З кінця 2021 року росіяни оштрафували Google на загальну суму понад 29 мільярдів рублів. Частина коштів у вигляді 7,22 млрд рублів була стягнута з компанії федеральною службою судових приставів, пише російське пропагандистське агентство.