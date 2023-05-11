Суд у Москві оштрафував Google на 3 млн рублів за "фейки" про російську агресію в Україні
Суд у Москві призначив штраф у розмірі 3 млн рублів компанії Google за невидалення контенту, що містить нібито недостовірну інформацію про війну проти України
Про це пише російський Інтерфакс.
Згідно з матеріалами суду, йдеться про кілька роликів на YouTube, що містять нібито недостовірну інформацію про війну РФ проти України, яку окупанти називають спеціальною військовою операцією. Також компанію звинуватили в пропаганді нетрадиційних сексуальних цінностей і стосунків.
Відповідні протоколи були складені роскомнаглядом по відношенню до Google після невиконання сервісом вимог генеральної прокуратури, рішень федерального агентства у справах молоді (росмолодь) та рішень суду щодо видалення контенту.
З кінця 2021 року росіяни оштрафували Google на загальну суму понад 29 мільярдів рублів. Частина коштів у вигляді 7,22 млрд рублів була стягнута з компанії федеральною службою судових приставів, пише російське пропагандистське агентство.
- Минулого року Тверський суд Москви визнав діяльність соціальних мереж Instagram та Facebook екстремістською та заборонив їх на території Росії.
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