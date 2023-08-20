Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Навіть після завершення війни провести вибори в Україні буде складно. Оскільки є ряд проблем, які накопичились за весь цей час. По-перше, це проблема державного реєстру виборців. Реєстр півтора року не підтримувався й ми точно не знаємо, хто де живе і де зареєстрований. Я хочу нагадати, реєстр виборців на сьогодні є найточнішою базою даних України. Тому очевидно, що для відновлення реєстру потрібно чимало часу. По-друге, голосування українців за кордоном. Це дуже велика проблема, яка існувала і до вторгнення РФ в Україну. В нас було від 3 до 4 млн трудових мігрантів і дуже мало виборчих дільниць. Тобто, щоб проголосувати українці в Європі мали подолати великий шлях", - пояснив Кошель.

Політолог вважає. що наступне скликання парламенту України складатиметься з більш ніж 50% військовослужбовців.

"Я за останні місяці чув багато запитань щодо того, як зможуть проголосувати наші військовослужбовці. Однак я хочу наголосити на іншому - як будуть балотуватись наші військові. Можливо я скажу непопулярну думку, але, як на мене, всі оці інформаційні закидання про проведення виборів може бути одним із політтехнологічних сценаріїв про недопущення до виборів умовної партії військових. Оскільки військові користуються великою довірою суспільства. Я переконаний, що за будь-якого сценарію наступний парламент складатиметься з більш ніж 50% військовослужбовців", - додав він.

Як виникла ідея проведення виборів під час війни

У травні очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну. На це секретар Ради нацбезпеки і оборони України Данілов категорично відповів: "Жодних виборів, включно з президентськими й парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може".

А 28 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс.

17 серпня віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко стверджує, що під час війни неможливо якісно, з дотриманням усіх критеріїв провести вибори в Україні