Про це повідомляють Новини Донбасу.

Миронов приїхав до окупованого Луганська 4 червня. Він також заявляв, що партія підтримує "спецоперацію", що проводиться Росією.

22 березня 2021 року у партії заявили про намір відкрити своє представництво в ОРДЛО.