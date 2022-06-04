Одна із російських партій обіцяє повести терористів "Л/ДНР" до держдуми
Голова партії "Справедлива Росія - За правду" Сергій Миронов заявив, що внесе представників терористичних організацій "Л/ДНР" до списків партії на виборах до держдуми
Про це повідомляють Новини Донбасу.
Миронов приїхав до окупованого Луганська 4 червня. Він також заявляв, що партія підтримує "спецоперацію", що проводиться Росією.
22 березня 2021 року у партії заявили про намір відкрити своє представництво в ОРДЛО.
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