"Одна "Москва" пішла на дно і друга піде заодно": черкаський гурт Spiv Brativ представив пісню про знищення російського крейсера

Відповідне відео з’явилося у YouTube-каналі гурту.

"Москва" згоріла і втонула, "Москва" пішла на корм акулам", – саме так починається пісня. У ній співається про затоплення російського крейсера "Москва" і зазначено, що саме місто Москва, столиця РФ, повторить його долю.

Це відео набуває популярності в соцмережах, його активно поширюють і цивільні, і військові. Зокрема, ОК "Південь" також вирішило підняти бойовий дух запостивши новий кліп – "maskva" .

Додамо, що гурт Spiv Brativ – це учасники шоу "Голос країни 12".



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