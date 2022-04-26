"Одна "Москва" пішла на дно і друга піде заодно": черкаський гурт Spiv Brativ представив пісню про знищення російського крейсера
Черкаський музичний гурт "Spiv Brativ" опублікували новий кліп – "maskva"
Відповідне відео з’явилося у YouTube-каналі гурту.
"Москва" згоріла і втонула, "Москва" пішла на корм акулам", – саме так починається пісня. У ній співається про затоплення російського крейсера "Москва" і зазначено, що саме місто Москва, столиця РФ, повторить його долю.
Це відео набуває популярності в соцмережах, його активно поширюють і цивільні, і військові. Зокрема, ОК "Південь" також вирішило підняти бойовий дух запостивши новий кліп – "maskva" .
Додамо, що гурт Spiv Brativ – це учасники шоу "Голос країни 12".
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