Литовський піаніст Даріус Мажинтас виступив просто неба в Ірпені на підтримку України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Даріус Мажинтас прибув до України, переночував у Ірпені та вранці зіграв ноктюрни Шопена просто неба у зруйнованому війною місті. Чорний рояль для виступу привезли з Києва й розташували на вцілілій частині площі перед Центральним будинком культури в Ірпені. Споруда – пам’ятка культури, в її зруйнованому приміщенні зараз можна бачити металеві каркаси двох згорілих фортепіано.



Свій виступ музикант назвав символічним і присвятив його захисникам і мирним жителям міста й загалом України.

"Музика, яка звучить у залах заради задоволення, – це не все, що можна з нею зробити. Музика – це енергія, яка допомагає людям… Тому я не хочу зараз грати в залах. Я хочу грати у тих місцях, де цього не очікують…. Так, як сьогодні, – зазначив пан Мажинтас. – Тому символічно ми тут. Наше серце з Україною… Я люблю Україну. Вона бореться не тільки за свою країну. Вона бореться за весь світ"



Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин зауважив, що обрана локація є символічною не лише як осередок культури міста, а й як споруда на рубежі оборони Ірпеня, яку ворог не зміг прорвати завдяки захисникам. Маркушин подякував музикантові й запросив Даріуса Мажинтаса зіграти у відновленій концертній залі Ірпеня після перемоги.





Акцію організували для поширення інформації у світі, щоб привернути увагу до звитяги і трагедії Ірпеня, Київщини й України, - кажуть організатори. Пан Мажинтас також зіграє для поранених захисників і персоналу Київського військового шпиталю. Виступ став можливим завдяки зусиллям канадської фундації Looking at the Stars, ГО "Всеукраїнський демократичний форум", волонтерської ініціативи "Народ-військо" й мера Ірпеня.

"Важливо привертати увагу світової спільноти саме тут, у таких місцях, як Ірпінь, до злочинів, вчинених Росією проти України, запрошуючи на власні очі переконатися у масштабах руйнувань. Врешті, важливо творити красу, демонструвати людяність у сповнених болю місцях", – зазначила Ярина Ясиневич, голова правління ГО "Всеукраїнський демократичний форум".



"Назва фонду Looking at the Stars – це про ту ситуацію, коли немає можливості нічого бачити, але ти усе одно підіймаєш очі й дивишся на зірки", – пояснила присутнім основну ідею виконавча директорка Фундації Looking at the Stars Маргарита Штейнберг.

Волонтери ініціативи "Народ-військо" допомогли організувати побут і ночівлю в Ірпені для закордонних гостей. У місті досі немає електрики, газу, а подекуди – й води. Люди набирають воду у криницях і готують на вогнищах. Будинок, де провели ніч музикант і команда також значно постраждав від ракетних обстрілів.



Даріус Мажинтас - віцепрезидент і художній керівник фундації Looking at the Stars у Європейському Союзі. Випускник Литовської академії музики і театру, лауреат численних національних та міжнародних музичних конкурсів. До переліку музичних фестивалів, в яких піаніст брав участь, увійшли Aspen Music Festival, Westchester Piano Festival (США), Summerakademie (Німеччина) та Holland Music Session (Нідерланди).

У 2013-2014 роках обіймав посаду заступника міністра культури Литовської Республіки. Пан Мажинтас дав успішні концерти в великих залах світу, таких як Берлінська філармонія, Карнегі-холл у Нью-Йорку та Лондонський Вігмор-холл.

Піаніст записав кілька альбомів, у тому числі сольний альбом 2011 року з творами Баха, Бетховена, Скрябіна.

У 2020 році пан Мажинтас приєднався до Looking at the Stars як віцепрезидент і художній керівник у ЄС та успішно відіграв свій перший пілотний концерт у литовській в’язниці.





Фундація Looking at the Stars – федеральна благодійна організація, яка базується в Торонто. Місія організації – дарувати класичну музику світового класу тим організаціям та установам, члени яких не можуть відчути живу класичну музику у традиційній обстановці, або тим, хто не має доступу до традиційних місць.

ГО "Всеукраїнський демократичний форум" – громадська організація, яка сприяє всебічному розвитку української культури, міжнародній співпраці в сфері культури та міжкультурного діалогу, розвитку медійного середовища в Україні, професійних навичок журналістів, збільшенню якісного контенту, створенню умов для задоволення і захисту законних, соціальних, творчих, національно-культурних, економічних, правових та інших інтересів своїх членів та суспільства. А в часі війни здійснює волонтерські та гуманітарні ініціативи.