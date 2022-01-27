Одна з найкращих тенісисток України відмовилась від участі в турнірі в Росії
Друга ракетка України Ангеліна Калініна відмовилась від участі на турнірі в Санкт-Петербурзі
Про це повідомляє Entry List Updates Women.
Ангеліна Калініна пропустить турнір WTA 500, який пройде в російському Санкт-Петербурзі. Замість українки в основну сітку потрапила китаянка Чжан Шуай.
St. Petersburg Ladies Trophy пройде з 7 по 13 лютого.
Калініна займає у рейтингу WTA 49-те місце - це другий показник серед усіх українок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.8
Купівля 28.8Продаж 29.12
-
EUR
Купівля 32.17Продаж 32.69
- Актуальне
- Важливе