Одна з найкращих тенісисток України відмовилась від участі в турнірі в Росії

Про це повідомляє Entry List Updates Women.



Ангеліна Калініна пропустить турнір WTA 500, який пройде в російському Санкт-Петербурзі. Замість українки в основну сітку потрапила китаянка Чжан Шуай.



St. Petersburg Ladies Trophy пройде з 7 по 13 лютого.



Калініна займає у рейтингу WTA 49-те місце - це другий показник серед усіх українок.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb