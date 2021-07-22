Одна зі збірних відмовилася від участі в Олімпіаді-2020
Збірна Гвінеї відмовилася від участі в літніх Олімпійських іграх у Токіо
Про це повідомляє Inside the Games.
За словами міністра спорту Гвінеї Сануссі Бантама Соу, що збірна країни відмовилася від участі в Олімпіаді-2020 через складну ситуацію з коронавірусом.
"У зв'язку з COVID-19 уряд, заклопотаний збереженням здоров'я гвінейських спортсменів, з жалем вирішив, що команда не виступить на Олімпійських іграх в Токіо", - заявив Соу.
За Гвінею на Олімпіаді в Токіо мали виступити п'ять спортсменів: Фатумата Ярі Камара (вільна боротьба), Мамаду Самба Ба (дзюдо), Фатумата Ламарана Туре, Мамаду Таїра Ба (плавання) та Аіссата Деен Конте (біг на 100 м).
- Нагадаємо, у квітні 2021 року від участі в Олімпіаді у Токіо, нібито через пандемію, відмовилася збірна КНДР.
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