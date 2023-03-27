Про це він написав у twitter.

Кулеба зазначив, що довго вагався з вибором вина, проте обрав одне від українського тенісиста Сергія Стаховського.

"Парі є парі. Вибрати було непросто, є багато хороших українських вин - Шабо, Бейкуш, Колоніст. Я вибрав одне від Сергія Стаховського. Сергій Стаховський – легенда нашого тенісу, який зараз служить у ЗСУ, захищаючи нашу країну. Одного дня ми піднімемо келихи за Перемогу України", - пише він.

Голова МЗС Великої Британії прокоментував цей пост та зазначив, що Україна ще обов'язково переможе у більш важливому поєдинку.

"Хоча ви не виграли сьогодні, я знаю, що Україна виграє в кінці", - пише він.