"Одного дня ми піднімемо келихи за перемогу України": Кулеба програв пляшку вина голові МЗС Британії
Голова МЗС України Дмитро Кулеба передасть пляшку вина своєму британському колезі Джеймсу Клеверлі, оскільки таки програв у парі на результат футбольного матчу між Україною та Англією
Про це він написав у twitter.
Кулеба зазначив, що довго вагався з вибором вина, проте обрав одне від українського тенісиста Сергія Стаховського.
"Парі є парі. Вибрати було непросто, є багато хороших українських вин - Шабо, Бейкуш, Колоніст. Я вибрав одне від Сергія Стаховського. Сергій Стаховський – легенда нашого тенісу, який зараз служить у ЗСУ, захищаючи нашу країну. Одного дня ми піднімемо келихи за Перемогу України", - пише він.
Голова МЗС Великої Британії прокоментував цей пост та зазначив, що Україна ще обов'язково переможе у більш важливому поєдинку.
"Хоча ви не виграли сьогодні, я знаю, що Україна виграє в кінці", - пише він.
- 26 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба уклав парі з британським колегою Джеймсом Клеверлі на результат гри відбору Євро-2024 між Україною та Англією.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.93
Купівля 37.93Продаж 38.71
-
EUR
Купівля 40.39Продаж 41.31
- Актуальне
- Важливе