Міністри уклали парі під час спілкування у twitter.

Клеверлі опублікував спільне фото з Кулебою зроблено під час чвертьфінального матчу Євро-2020, в якому Англія перемогла Україну 4:0.

"Спогади з минулого разу, коли Англія та Україна зійшлися у футболі. Ви знову будете вболівати за Англію, правда, Дмитро Кулеба?" - запитав Клеверлі.

"Занадто впевнено! Якщо Україна виграє, ви винні мені пляшку англійського вина. Якщо Англія виграє, я пригощу вас пляшкою українського. Згода?" - відповів Кулеба.

"Згода, друже. Нехай переможе найсильніша команда!" - відписав Клеверлі.

"По руках. І згодом, одного дня, піднімемо келих за нашу спільну перемогу", - пообіцяв Кулеба.

Збірні Англії та України зустрінуться сьогодні в Лондоні. Гра на стадіоні "Вемблі" розпочнеться о 19:00.