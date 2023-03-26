Кулеба заклався з головою МЗС Британії Клеверлі на результат футбольного матчу між Україною та Англією
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба уклав парі з британським колегою Джеймсом Клеверлі на результат гри відбору Євро-2024 між Україною та Англією
Міністри уклали парі під час спілкування у twitter.
Клеверлі опублікував спільне фото з Кулебою зроблено під час чвертьфінального матчу Євро-2020, в якому Англія перемогла Україну 4:0.
"Спогади з минулого разу, коли Англія та Україна зійшлися у футболі. Ви знову будете вболівати за Англію, правда, Дмитро Кулеба?" - запитав Клеверлі.
"Занадто впевнено! Якщо Україна виграє, ви винні мені пляшку англійського вина. Якщо Англія виграє, я пригощу вас пляшкою українського. Згода?" - відповів Кулеба.
"Згода, друже. Нехай переможе найсильніша команда!" - відписав Клеверлі.
"По руках. І згодом, одного дня, піднімемо келих за нашу спільну перемогу", - пообіцяв Кулеба.
Збірні Англії та України зустрінуться сьогодні в Лондоні. Гра на стадіоні "Вемблі" розпочнеться о 19:00.
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