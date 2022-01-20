Одного з найкращих тенісистів України спіймали на допінгу
Український тенісист Данило Каленіченко провалив тест на допінг
Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації тенісу.
Допінг-тест Данила Каленіченка, який взяли ще у листопаді 2021 року, коли українець виступав на ATP Challenger Tour у словацькій Братиславі, показав позитивний результат.
У пробі українського тенісиста виявили метаболіт лігандрол – заборонену речовину зі списку WADA. 27-річний Каленіченко має право звернутися до голови Незалежного трибуналу щодо скасування тимчасової дискваліфікації.
Наразі 27-річний Данило Каленіченко посідає 469 місце у рейтингу ATP - це четвертий показник серед українців-чоловіків.
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