Одного з найкращих тенісистів України спіймали на допінгу

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації тенісу.



Допінг-тест Данила Каленіченка, який взяли ще у листопаді 2021 року, коли українець виступав на ATP Challenger Tour у словацькій Братиславі, показав позитивний результат.



У пробі українського тенісиста виявили метаболіт лігандрол – заборонену речовину зі списку WADA. 27-річний Каленіченко має право звернутися до голови Незалежного трибуналу щодо скасування тимчасової дискваліфікації.



Наразі 27-річний Данило Каленіченко посідає 469 місце у рейтингу ATP - це четвертий показник серед українців-чоловіків.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb