Одного з пілотів мобілізували на робочому місці: з російської Уфи не випустили літак до Анталії

Про це повідомляють російські telegram-канали.

Повідомляється, що в Росії скасували авіарейс з Уфи до турецької Анталії через те, що другому пілотові прийшла повістка до армії і йому вже був заборонений перетин кордону.

Згідно з повідомленням, пасажирів рейсу авіакомпанії Azur Air спершу дві години протримали на злітно-посадковій смузі, а згодом оголосили через гучний зв'язок:

"У зв'язку з мобілізацією та подальшою забороною перетину кордону для другого пілота зліт скасовується. Просимо вас залишити літак".

За словами туристів, які проходили реєстрацію поряд із другим пілотом, повістка йому надійшла, коли той ще був удома. Проте чоловік її проігнорував та нікому про це не розповів, тож пілота зупинили на паспортному контролі.

Генштаб у вівторок, 11 жовтня, повідомив, що в Росії продовжуються бунти серед мобілізованих.

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