Одразу після звільнення генерал Павловський з дружиною подякували Порошенку

Про це повідомляє сайт "Європейської Солідарності".



Зустріч, в якій також взяли участь керівник штабу "ЄС" Олександр Турчинов, народні депутати Ірина Геращенко та Ростислав Павленко, вийшла дуже емоційною.



"Для мене, для всієї нашої команди сьогодні це величезне свято. Це невеличкий крок до відновлення справедливості. Бо це дуже недобре, коли українські герої, які з перших днів війни, і маючи за спиною 38 календарів, яких бояться вороги, проти яких Путін порушує кримінальні справи, які тримали оборону, сьогодні виявилися незахищеними від свавілля влади, яка має на меті лише політичні переслідування", - говорить Петро Порошенко.



"Звичайно, ми не могли залишитися осторонь. Я дуже зрадів, коли "Справа громад" як громадська організація, "Брати по зброї" як ветеранська організація, "Європейська Солідарність" і наша фракція як політична організація - не залишились байдужими всі. Декілька днів тому Олександр Валентинович підходить до мене і каже: "я хочу, щоб ви знали, я перерахував 100 тисяч на генерала Павловського. Майже 6300 українців хто скільки міг - як у біблійній притчі вдовиця, яка дає лепту, найдрібнішу монету, але вартує вона більше, ніж гори золота", - зазначає п'ятий Президент.



"Я як Верховний Головнокомандувач, який пліч о пліч з вами не сидів у Києві, ми з вами були на "передку". Ми з вами знаємо, що таке захищати, що таке відвойовувати землі. Що таке звільнити дві третини окупованого Донбасу. І в найважчі часи по всій лінії фронту, особливо в Маріуполі. Генерал Павловський назавжди вніс своє імя у військову історію перемог України", - переконаний Петро Порошенко.



"Я вчора дуже довго не міг заснути після нашої з вами розмови", - звернувся Порошенко до дружини генерала Ольги Павловської. "Коли я сказав, що все, ми закриваємо рахунок. І зранку наші активісти громадських організацій, ветерани будуть під судом, будуть під казначейством, будуть під банком. І врешті решт будуть під Лук‘янівкою для того, щоб зустріти свого героя. Отже ласкаво просимо додому, пане генерале", - сказав Порошенко.



Олександр Турчинов подякував дружині генерала Ользі Павловський за мужність та витримку продовж цих важких місяців. "Їй треба дати звання Героя. Вона настільки боролася за вас. Настільки вона стійко все це переносила. Це викликає величезну повагу. І я переконаний, що ви відчували. Не тільки підтримку своїх друзів, але в першу чергу вашої дружини. Я пам'ятаю Маріуполь. 14 рік коли дійсно загроза над країною була смертельною. Ви тоді очолювали оборону. І ми тоді відбили всі наступи. Переламали ситуацію. Тоді було складніше. А зараз, я думаю, все стане на свої місця. І перемога буде за нами", - говорить Турчинов.



Генерал Павловський подякував Порошенку та всім небайдужим українцям за підтримку.



"Найголовніше в цій ситуаціі - це підтримка. Підтримка бойових побратимів, друзів, керівництва, яке, я вважаю, на той час витримало найбільшу навалу. Як Російської Федерації, так і економічну кризу. Ніхто з них не зрозуміє сьогодні, як відбудовувались знову сформовані бригади. Де-факто з руїн підняли Збройні сили. Підняли одну зі складових сектору безпеки і оборони - це оборонно-промисловий комплекс. І вони працювали, не було зірвано жодного ДОЗу за ті роки, починаючи з 2014, і за ті копійки, які були на той час в бюджеті нашої держави", - згадує генерал Павловський.



"Керівництво держави - і ви особисто, і Олександр Валентинович, брали на себе відповідальність, і тому у нас з'явилось на той час 264 зразка озброєння і техніки, які ми прийняли новітніх. А вони сьогодні не можуть їх поставити на серію. Це просто безглуздість, безтолковість і ненавченість", - обурюється генерал.



"Потрібно бути патріотом України перш за все. Тоді воно получиться. Я дуже вдячний побратимам. Вдячний політичній силі "Європейська Солідарність". Я не хочу казати, що це партія. Я хочу сказати, що це - сила. Тому що ми все рівно переможемо. Ми переможемо цю ганьбу, яку вони пишуть у своїх підозрах. Ганебно, безтолково писати на людей, для того, щоб підірвати авторитет. Це мізків просто не потрібно мати", - переконаний Ігор Павловський.



"У них це і не вийшло. Бо сьогодні про вас знає вся країна, весь світ, і на ваш захист піднялися прості люди. І це дуже цінно. Нам не пощастило з діючою владою. Нам не пощастило із сусідом Путіним. Але нам точно пощастило з народом. І в цій ситуаціі я хочу сказати, що все рівно правда з нами, Господь Бог з нами і український народ, який неможливо перемогти", - наголошує Петро Порошенко.



"Бо є дві дороги. Один дорога - це давати вогонь у відповідь. Одна дорога, це коли ти шукаєш в очах ворога страх. А страх тому, що ти сильний. І весь світ з тобою. Це дорога наша з вами. А є інша дорога. Це коли ти на колінах шукаєш в очах Путіна мир. Коли ти забороняєш стріляти у відповідь. Коли ти робиш все можливе для того, щоб йому сподобатись. І це дорога припинення існування держави. Я пишаюсь тим, що ми з вами зробили, розбудовуючи Збройні сили. І я хочу сказати, що ваш талант, ваш патріотизм, ваш професіоналізм точно потрібен Україні", - переконаний Порошенко.



"Ви знаєте, вже пізно боятися. Зараз ламати через коліно український народ, а тим більше тих людей, які клали своє життя, і ті родини, які клали своє життя, це неможливо", - переконаний генерал Павловський.



Як відомо, необхідні для звільнення генерала Павловського 18 млн грн зібрали Фонд Порошенка разом з ГО "Солідарна справа громад". 2 млн 100 тис. гривень зібрали небайдужі українці через акцію у соцмережах. Понад 6 тисяч людей внесли від 10 до сотень тисяч гривень. 15 млн 900 тис. грн вніс Фонд родини Петра Порошенка.



У серпні 2021 року суд заарештував генерала Павловського з правом застави в майже 500 млн грн. Захист назвав запобіжний захід Павловському політичним рішенням, а суму застави розцінюють як тортури. Адвокати подали скаргу в ЄСПЛ. Згодом суд зменшив заставу до 18 млн.



Генерал Павловський у 2014 році брав участь в обороні Маріуполя, очолював сектор "М". За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.





