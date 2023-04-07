Одяг та аптечки на 5,2 млн грн – у "Фундації Течія" відзвітували про чергову допомогу ЗСУ

За перші три місяці поточного року Фундація передала захисникам та захисницям України 10 найменувань одягу й аксесуарів, повідомляє сайт організації. Зокрема, понад 2,5 тис. флісових курток, 1,5 тис. комплектів білизни, 1,2 тис. лонгслівів, 1 тис. аптечок, а також бафи, кальсони, футболки, шапки та маскувальні костюми. Загальна вартість допомоги – 5,219 млн грн.

Серед отримувачів – підрозділи Держспецзвʼязку, Нацполіції, ДСНС, ТРО, кілька військових частин механізованих бригад ЗСУ, добровольчі формування та партнерські благодійні фонди.

"Така допомога – це win-win проєкт і для військових, і для українського бізнесу. Адже ми замовляємо продукцію в Україні, забезпечуємо виробництво замовленням та робочими місцями, місцевий бюджет – податками, а захисників і захисниць – одягом та аптечками", – коментує Олег Крот, директор "Фундації Течія" та керівний партнер холдингу TEСHIIA.

Нагадаємо, протягом 2022 року українські швейні фабрики на замовлення "Фундації Течія" виготовили 14,5 тис. одиниць продукції загальною вартістю 5,4 млн грн. В результаті підрозділи ЗСУ отримали футболки, розгрузки, флісові куртки, лонгсліви, кальсони, білизну, шапки, балаклави, а також тактичні аптечки та маскувальні костюми.