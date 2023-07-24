Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у telegram.

"За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України власники банку, побоюючись застосування відносно них санкцій, почали шукати шляхи протиправного виведення активів. Для отримання доступу до прибутків банку вони планували переоформити власну частку в управлінні фінустановою на підконтрольних осіб. І вже від імені "нових" бенефіціарів вивести мільярдні капітали за межі України", - йдеться у повідомленні.

З метою приховати наслідки оборудки, російські власники планували довести банк до штучного банкрутства, що створило б загрозу для стабільної роботи банківської системи держави.

Під час обшуків за адресами головного офісу банку та місць проживання його топменеджменту виявлено документи з доказами незаконної діяльності.

З метою недопущення завдання шкоди фінансовій стабільності України Національний банк України прийняв рішення про виведення системно важливого банку з ринку для подальшої передачі на користь держави.

Досудове розслідування за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ у взаємодії з Національним банком України згідно зі ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.

Як у telegram повідомляє Служба безпеки України, спецслужба викрила топменеджерів фінустанови, яких росіяни залучали до організації схем зі зміни номінальних власників їхнього бізнесу.

Обхід міжнародних та українських санкцій дозволив би олігархам виводити кошти з України та використовувати їх у РФ, де функціонують підконтрольні їм страхові, телекомунікаційні й торгові компанії.

"Цей бізнес активно співпрацює з російськими збройними формуваннями, які воюють в Україні: надають послуги зв’язку на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, здійснюють речове забезпечення армії РФ", - наголосили в СБУ.