Про це він повідомив у телеграмі.

"Дві C-300 рашистів яскраво догорають десь на Херсонщині. Слава Україні та її воїнам", - наголосив Анатолій Штефан.

24 липня ввійськові контрозвідники СБУ показали відео знищення російського танка Т-72 і 15 загарбників за допомогою ударного дрона.

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