Офіцер ЗСУ Штефан показав відео знищених на Херсонщині російських зенітно-ракетних систем
Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан показав, як горять дві знищені на Херсонщині російські зенітно-ракетні системи C-300
Про це він повідомив у телеграмі.
"Дві C-300 рашистів яскраво догорають десь на Херсонщині. Слава Україні та її воїнам", - наголосив Анатолій Штефан.
- 24 липня ввійськові контрозвідники СБУ показали відео знищення російського танка Т-72 і 15 загарбників за допомогою ударного дрона.
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