Контррозвідка СБУ знищила російський танк і 15 окупантів за допомогою дрона, - перехоплення
Військові контрозвідники СБУ показали відео знищення російського танка Т-72 і 15 загарбників за допомогою ударного дрона
Про це йдеться в перехопленні спецслужби.
"Військові контррозвідники СБУ знищили ударним дроном російський Т-72 і 15 загарбників. А окупант-очевидець вирішив розповісти матері про цю подію та деталі останніх хвилин життя росіян", - наголосили в СБУ.
Розмову російського загарбника з матір'ю перехопила українська спецслужба.
"Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 "двухсотых". Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню скинули, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п**дец! Просто подлетели, скинули боеприпас и его разорвало", - розповів окупант.
Як зауважили в СБУ, "нічого додати про долю цих окупантів: приїхали в Україну, подивилися кіно, загинули… і самі потрапили в кінохроніку ювелірної роботи наших спеців".
- 20 липня СБУ опублікувала перехоплення, у якому батько російського окупанта порадив синові, як зламати руку, щоб втекти з України.
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