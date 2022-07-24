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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Контррозвідка СБУ знищила російський танк і 15 окупантів за допомогою дрона, - перехоплення

Контррозвідка СБУ знищила російський танк і 15 окупантів за допомогою дрона, - перехоплення

24 липня, 2022 неділя
12:17
війна з Росією

Військові контрозвідники СБУ показали відео знищення російського танка Т-72 і 15 загарбників за допомогою ударного дрона

Про це йдеться в перехопленні спецслужби.

"Військові контррозвідники СБУ знищили ударним дроном російський Т-72 і 15 загарбників. А окупант-очевидець вирішив розповісти матері про цю подію та деталі останніх хвилин життя росіян", - наголосили в СБУ.

Розмову російського загарбника з матір'ю перехопила українська спецслужба.

"Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 "двухсотых". Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню скинули, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п**дец! Просто подлетели, скинули боеприпас и его разорвало", - розповів окупант.

Як зауважили в СБУ, "нічого додати про долю цих окупантів: приїхали в Україну, подивилися кіно, загинули… і самі потрапили в кінохроніку ювелірної роботи наших спеців".

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