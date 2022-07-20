Про це свідчить нова телефонна розмова російського окупанта з батьком, перехоплена СБУ.

"Я вирішив! Зараз о четвертій змінюся, і якось на драбині ногу зломаю. Не можу, батьку, мене трусить вже. Трусить страшно. Не можу я тут знаходитися вже", - розповів окупант, який перебував на Харківщині.

Після того, як загарбник не зміг собі нічого зламати і сказав про це батькові, той дав пораду, як зламати руку.

"У нас в молодості "косили" хлопці: обмотуєш рушником або ганчіркою якоюсь руку, мочиш її, підходиш до якого-небудь кутка і об куток прямо рукою б'єш. І не так боляче, і кістка ламається", - сказав окупанту його батько.



20 липня Служба безпеки України перехопила розмову російського загарбника, який воює під Харковом. У ній ішлося, що росіяни не можуть змиритися з тим, як ефективно ЗСУ знищують їхні війська.

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