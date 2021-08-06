Офіційний курс: долар дещо здорожчав на кінець тижня

Про це йдеться в даних НБУ.

Станом на 5 cерпня курс становив 26,90 грн/$.

Офіційний курс гривні до євро на 6 серпня встановлено на рівні 31,90 грн/євро. Станом на 5 серпня курс складав 31,95 грн/євро.

На готівковому ринку 6 cерпня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,90 продають - по 27 грн.

Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,60 до 27 грн/$, продажу - в межах 26,94 - 27,97 грн/$.