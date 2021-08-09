Офіційний курс: долар з початку тижня подешевшав на 11 копійок

Про це йдеться в даних НБУ.

Станом на 6 cерпня курс становив 26,94 грн/$.

Офіційний курс гривні до євро на 9 серпня встановлено на рівні 31,68 грн/євро. Станом на 6 серпня курс складав 31,90 грн/євро.

На готівковому ринку 9 cерпня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,86 продають - по 26,95 грн.

Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,50 до 27,40 грн/$, продажу - в межах 26,90 - 28,20 грн/$.

