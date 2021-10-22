Офіційний курс: долар здешевшав до мінімуму з березня 2021 року
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 22 жовтня 2021 року на позначці 26,20 грн/$
Про це йдеться у даних НБУ. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Cтаном на 21 жовтня курс становив 26,21 грн/$.
Офіційний курс гривні до євро на 22 жовтня встановлено на рівні 30,49 грн/євро. Станом на 21 жовтня курс складав 30,48 грн/євро.
На готівковому ринку 22 жовтня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,30 продають - по 26,42 грн.
Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26 до 26,70 грн/$, продажу - в межах 26,24 - 27,30 грн/$.
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