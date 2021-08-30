Офіційний курс: долар здорожчав на початку тижня

Про це йдеться у даних НБУ.

Станом на 27 cерпня курс становив 26,78 грн/$.

Офіційний курс гривні до євро на 30 серпня встановлено на рівні 31,66 грн/євро. Станом на 27 серпня курс складав 31,51 грн/євро.

На готівковому ринку 30 cерпня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,95 продають - по 27,10 грн.

Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,70 до 27,80 грн/$, продажу - в межах 26,95 - 28 грн/$.