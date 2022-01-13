Офіційний курс: долар зріс у ціні
На 13 січня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 27,70 грн/$
Про це йдеться на сайті НБУ.
Офіційний курс гривні до долара США на 13 січня 2022 року встановлено на рівні 27,7073 грн за долар.
Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,4796 грн за євро.
На готівковому ринку станом на 07:20, за даними фінансового порталу Мінфін, долар купують у середньому по 27,80 грн, продають - по 27,90 грн.Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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